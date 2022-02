Call of Duty, PlayStation'a çıkacak mı? Son karar açıklandı

Geçen ay oyun dünyasının en büyük satın alımı gerçekleşti. Microsoft, Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunlarıyla tanıdığımız Activision Blizzard firmasını satın aldı. World of Warcraft bir kenara, Call of Duty her platformdan oyuncular için büyük önem ifade ediyor. Seri son zamanlarda biraz kendini kaybetmiş olabilir ancak hepimiz için önemli bir oyun.



Bildiğiniz üzere Microsoft'un bu hamleyi yapma sebebi, Xbox'ı daha çok desteklemek. Hal böyle olunca Call of Duty'nin PlayStation'a çıkmaması gibi bir durumun ihtimali sorgulanmaya başlandı. Daha önce bu soru zaten cevaplanmıştı, ancak bu kez tam anlamıyla son nokta koyuldu.



Call of Duty oyunları PlayStation'a çıkmaya devam edecek



Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki satın alım açıklandıktan kısa süre sonra Xbox cephesinden bir açıklama gelmişti. Xbox CEO'su Phil Spencer tarafından yapılan bu açıklamada CoD oyunlarının PlayStation'da olmaya devam edeceği söylenmişti. Henüz satın alım tamamlanmadığı için gelecekte Xbox ile CoD arasında neler olacağı tam olarak belirtilmese de en azından bunu öğrenmiştik.



Bugün Phil Spencer'ın açıklamasına, şirketin en üstünden onay geldi. Microsoft tarafından gelen açıklama ile Sony ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmalar, eski dönemlerde olduğu gibi devam edecek. Bu da CoD oyunlarının, PlayStation'da çıkmaya devam edeceğini göstermekte.



Şirketten gelen açıklamanın tamamı ise şu şekilde:



"Açık olmak gerekirse Microsoft, Activision ile mevcut herhangi bir anlaşmanın süresi boyunca Call of Duty ve diğer popüler Activision Blizzard oyunlarını PlayStation'da kullanıma sunmaya devam edecek. Ve Sony hayranlarının sevdikleri oyunların keyfini çıkarmaya devam edebilmeleri için bunları mevcut anlaşmanın ötesinde ve gelecekte PlayStation'da da kullanıma sunacağımızı Sony'ye taahhüt ettik. Nintendo'nun başarılı platformunu desteklemek için benzer adımlar atmakla da ilgileniyoruz. Bunun sektör, oyuncular ve işimiz için doğru olduğuna inanıyoruz."



Gelecekte çıkacak Call of Duty oyunlarının Xbox kullanıcılarına nasıl artılar sunacağını merak ediyoruz. Satın alım gelecek yıl tamamlanacak ve asıl aksiyon o zaman başlamış olacak.



(Kaynak: Shiftdelete.com)