Call of Duty: Modern Warfare'de Süper Silahlar

Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare için yeni bir içerik güncellemesi yayınladı. Season Three: Reloaded olarak adlandırılan güncelleme, oyuna yeni bir silah, hibrit kişiselleştirme ve yeni bir kamuflaj ekliyor. Infinity Ward, ayrıca bazı çalma listesi değişikliklerini, Warzone ve Modern Warfare için gelecek çift XP etkinliğini de gün yüzüne çıkardı. Güncelleme, Call of Duty oyuncuları için hâlihazırda kullanılabilir durumda.Güncellemenin en ilgi çekici özelliklerinden olan Gunsmith Customs, silah kişiselleştirmeye yeni bir boyut kazandırıyor. Gunsmith Customs, bir süper silaha silah taslaklarınızın gücünü eklemenizi sağlıyor. Taslak sistemi, tek bir silah için estetik kaplama ve daha önceden kilidi açılmış aksesuarlar sunabiliyor. Bu da demek oluyor ki silahınız özel aksesuarlara sahip bir ölüm makinesine dönüşebilir.Gunsmith Customs, taslaklarınızı sadece aynı silah üzerinde kullanmanıza izin veriyor yani bir av tüfeği ile tabanca taslakları birleştirilemiyor. Silah görünümü üzerinden aksesuarların işlevselliğini de özelleştirebilme imkânınız bulunuyor. Oyuncular bu taslaklara; oyun içi mağazadan veya Battle Pass'ten ulaşabilirler.Oyuna bir de MK9 Bruen LMG adında hafif makineli tüfek eklendi. Silah, yüksek hassasiyetle sağlam hasarlar vermenizi sağlıyor. Bu silaha ulaşmak isteyen kullanıcılar, 'Encryption' paketini satın alarak veya LMG Foxtrot aracılığıyla yeni silah görevini tamamlayarak silaha ulaşabilir.