Call of Duty: Modern Warfare'a gelecek yeni silah ortaya çıktı

Geçtiğimiz ayların en popüler oyunlarından birisi olan Call of Duty: Modern Warfare, özellikle ücretsiz battle-royale oyun modu olan Warzone'un çıkışıyla daha da yüksek popülerliğe ulaşmıştı. Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone, bu popülerliğe cevap vermek için sürekli geliştirilmeye ve yeni içerikler kazanmaya devam ediyor.



Oyunun geliştiricisi Activision, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog yazısında Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un 4. sezonunun yol haritasını paylaşmıştı. Paylaşılan yol haritasında oyuna önümüzdeki haftalarda eklenecek yeni modlar, silahlar ve haritalar yer alıyordu.



Yeni silah ortaya çıktı:



Activision tarafından paylaşılan yol haritasında "Rytec AMR" ismiyle anılan bir silahın da oyuna geleceği belirtiliyordu. Bu silah bugüne kadar en azından bu isimle hiç karşımıza çıkmamıştı. Ancak Rytec AMR daha oyuna gelmeden silahın nasıl bir oynanış sunacağı bir videoyla ortaya çıktı.



BKTOOR_ isimli bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweette oyuna yeni gelecek Rytec AMR isimli silahın videosuna yer verdi. 30 saniyelik video içinde silahın tüm özellikleri karşımıza çıktı. Bir keskin nişancı tüfeği olan Rytec AMR'nin atış hızı, dürbünü ve animasyonları videoda gözüktü.



Fakat bu video tam anlamıyla incelendiğinde önemli bir detay dikkatleri üstüne topladı. Silahın adı Rytec AMR olarak geçse de sağ altta bulunan arayüzde silahın ismi AX-50 olarak belirtiliyordu. Muhtemelen silahın kesinleşmemiş ismi olan AX-50, daha önce başka bir videoda da karşımıza çıkmıştı.



Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone 4. sezona geçiş yapmadan önce YouTube'da bir video paylaşılmıştı. Bu videoda yer alan silah, yukarıda gördüğümüz silahla aynıydı. YouTube videosundaki silahın ismi de sağ alt kısımdaki arayüzde AX-50 olarak geçiyordu.



Muhtemelen AX-50 kod adıyla anılan bu silah, yüksek ihtimalle Activision'ın açıkladığı gibi Rytec AMR ismiyle oyundaki yerini alacak. Silah, oyunda yayınlanmadan ortaya çıkmış olsa da Activision'ın bu silahı ne zaman yayınlayacağı konusunda henüz bir bilgi yok.



Kaynak: WebTekno