Call of Duty Mobile'ın ertelenen 7. Sezon güncellemesi için kara göründü. Yeni sezonun tarihi, mevcut sezonun bitiş tarihini gösteren yeni bir güncelleme ile ortaya çıktı.



Call of Duty Mobile 7. Sezon güncellemesi çok yakında! Call of Duty Mobile 7. Sezon güncellemesi planlamalara göre çok daha önce yayınlanacaktı, ancak geçtiğimiz günlerde polis tarafından öldürülen FLoyd gösterileri Amerika'nın her eyaletinde devam ediyor. Activision ise böyle bir zamanda yeni sezona geçmenin doğru olmadığını düşündüğünü açıklamış ve tarihi ertelemişti.



Activision, yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair hala resmi bir açıklama yapış değil. Fakat oyunun Savaş Bileti'nde yapılan yeni bir güncelleme, bu bekleyişin çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.



Normal şartlarda 6. sezon Savaş Bileti 'nin bugün sona ermesi ve hemen ardından 7. sezonun gelmesi bekleniyordu, ancak tarih ertelendi. Bilmeyenler için belirtelim; Call of Duty Mobile'da mevcut Savaş Bileti'nin süresi, genel olarak yeni sezon geldiği gün sona erer.



Oyuna yakın zamanda yapılan bir güncelleme, 6. Sezon Savaş Bileti için yeni bitiş tarihini gösteriyor. Yani bu şu anlama geliyor; Call of Duty Mobile'ın 6. Sezon Savaş Bileti'nde yapılan güncellemeye göre 7. Sezon güncellemesi 7 gün sonra yayınlanacak.



Kaynak: TeknolojiOku