Call of Duty Mobile 11. sezon için ilk sızıntı!

Pubg ve Fortnite karşısında önemli başarı elde edinen Call of Duty Mobile yeni sezon güncellemesi ile birlikte büyük bir değişime uğraması bekleniyor.



Call of Duty Mobile 11. sezon güncellemesi, mobil oyunun yıldönümüne gelmesi açısından önemli. Activison bu yıldönümüne özel sürprizler ile karşımıza çıkabilir. İlk sızıntılara bakılırsa CoD Mobile Battle Royale modu için yeni bir özellik devreye sokacak.



Call of Duty Mobile 11. sezon ile gelecek Battle Royale güncellemesi



CoD Mobile hem Battle Royale hem de çok oyunculu kapışma modları ve kendine has geliştirdiği özel senaryolarla Battle Royale oyunlarından farklı bir yerde konumlanıyor.



Ancak Battle Royale kullanıcılarının öneminin farkında olan mobil oyun, CoD Mobile 11. sezon güncellemesi ile karakter özellştirmesi özelliği getirecek.



Tabii ki Battle Royale modunda karakter özelliştirmesi yapılıyor. Ancak sızıntıya göre mobil oyun bu güncellemeyle, lobide beklerken bu güncellemeleri yapmanıza izin verecek.



Call of Duty Mobile yeni sezon ile birlikte, oyuna bir tür gece modu eklenebilir. Oyunun yıldönümü olması nedeniyle, bu yeni güncellemenin şimdiye kadar yapılacak en kapsamlı güncellemelerden biri olması bekleniyor.



Oyuncuların 11. sezon beklentilerinden bir diğeri ise zombi modunun yeniden geri dönmesi. Özellikle ABD için önemli bayramlardan olan Cadılar Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle zombi modu ve benzeri modların yeni versiyonlarla karşımıza çıkması olası.



Call of Duty için son günlerde ortaya çıkan Call of Duty Warzone Mobile oyunu için ise yeni bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ancak mobil oyun sektöründe COD Mobile ile büyük pay elde edinen Activision'ın neden Warzone için yeni bir mobil oyun yapmak istediği gizemini koruyor.



Kaynak: shiftdelete.net