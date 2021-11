Call of Duty: Mobile 10. Sezon: "Geçmişin Gölgesi" 18 Kasım'da başlıyor

Call of Duty: Mobile 10. Sezonu: "Geçmişin Gölgesi" 18 Kasım'da başlıyor. Oyuncular yeni sezonda Templar'a yardım ederek "Stansfield'ın Peşinde" etkinliği kapsamında yeni çok oyunculu "Vacant" haritasında kayıp ajanın peşinden gidecekler.



10. Sezon boyunca oyuncular 50 Kademelik yeni savaş biletiyle birlikte birçok yeni ödülleri kazanma fırsatına sahip olacaklar. Geçmişin Gölgesi sezonunda Templar - Günahkâr ve Stansfield gibi yeni karakterlerle birlikte CBR4 hafif makineli tüfek, SVD yarı otomatik keskin nişancı tüfeği, yeni skor serisi, silah şablonları, ve profil kartları, tılsımlar, CP ödülleri ve daha birçok içerik oyuna eklenmiş olacak.



18 Kasım'da Android ve iOS üzerinden indirilebilecek "Geçmişin Gölgesi" sezonu ile oyuna gelen tüm yenilikler ve güncellemeler şu şekilde:



Yeni Harita: Vacant – İlk defa Call of Duty: Modern Warfare'de karşımıza çıkan "Vacant" haritasında oyuncular, Ukrayna'nın Pripyat şehrindeki terk edilmiş bir ofis binasında, enkazlar, hurda araçlar, konteynırlar ve büyük bir petrol tankı arasında hünerlerini sergileyebilecekler.



Yeni Temalı Etkinlik: Stansfield'ın Peşinde – Oyuncular güçlerini birleştirerek Templar'a yardım edecek, düğümlerin kilidini açarak Stansfield'ı arayacaklar ve yol boyunca DP ve temalı ödüller kazanacaklar.



Yeni Çok Oyunculu Mod: Kontrol – Call of Duty serisinin en bilindik modlarından biri olan Kontrol tamamen ekip çalışmasına dayalı olacak. Her takım sırayla ele geçirme noktalarına saldıracak veya kilit noktalarda savunma yapacaklar. Ancak Hâkimiyet modundan farklı olarak oyuncular bu modda sınırlı sayıda yeniden doğma hakkına sahip olacaklar. Üçüncü raundu kazanan takım maçı da kazanacak.



Yeni Sıralama Serisi ve Klan Savaşı Sezonları – 10. Sezon ile Klan Savaşları ve Sıralama Serisi için de birtakım yenilikler oyuna ekleniyor. Her iki rekabetçi karşılaşma sisteminde yapılan çeşitli güncellemelerin yanı sıra yeni Destansı ödüller de ödül havuzuna ekleniyor.



Oyuncular ayrıca yeni sezonluk mücadeleler, çeşitli şanslı çekilişler, özel paket teklifleri, oyun içi mağazadan ulaşılabilecek yeni içerikler ve oynanış üzerinde gerçekleştirilen farklı birçok güncellemeyle birlikte yeni sezonda eğlencenin dibine vuracaklar!



Call of Duty: Mobile 10. Sezon: Geçmişin Gölgesi'ne dair ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.