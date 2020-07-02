Call of Duty: Cold War hakkında yeni bilgiler
Yeni Call Of Duty oyunu için Call of Duty: Cold War ismi kulislerde dolaşıyordu.
Her sene farklı yapımcının elinden çıkan seri 2020 yılında Treyarch tarafından geliştirilecek. Her sene Mayıs gibi duyurulan ancak bu sene suskun kalan ve Activision tarafından yayıncılığını üstlenilen serinin yeni oyununa yönelik ekran görüntüleri geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Şimdiyse oyunun hikaye ve çok oyunculu modlarına ait haritaların isimleri sızdırıldı.
K.G.B. (Rusya)
Siege (Rusya)
Yamantau (Rusya)
Takedown (Yan görev)
Tundra (Yan görev)
Hub (Almanya)
Hub 8 (Almanya)
Stakeout (Almanya)
Armada (Vietnam)
Prisoner (Vietnam)
Revolucion (Nikaragua)
Amerika (Rusya)
Duga (Rusya)
Yeni Call of Duty oyunu ile ilgili bilgilerCodTracker'ın sızdırdığı bilgilere göre, Activision'un Xbox Store'da listelediği The Red Door isimli shooter oyunu bir hayli kişinin ilgisini çekmişti. İndiren kullanıcılar, Treyarch'ın yeni Call of Duty oyunu ile ilgili sakladığı sırlarına ve oyunla ilgili bilgilere ulaştı. Hikaye modunda bizleri 13 görevin beklediğini söylemek mümkün. Aşağıda oyunun hikaye modundaki görevlerin isimleri ve geçtiği yerleri bulabilirsiniz;
K.G.B. (Rusya)
Siege (Rusya)
Yamantau (Rusya)
Takedown (Yan görev)
Tundra (Yan görev)
Hub (Almanya)
Hub 8 (Almanya)
Stakeout (Almanya)
Armada (Vietnam)
Prisoner (Vietnam)
Revolucion (Nikaragua)
Amerika (Rusya)
Duga (Rusya)
Çoklu oyuncu modundaki haritaların ise Black Sea, Cartel, K.G.B., Miami, Moscow, Satellite, Tank, ve Tundra olarak adlandırılacağı açıklandı. Son olarak da Treyarch tarafından seriye eklenen en güzel detaylardan olan Zombie modunda bizleri bekleyen harita isminin de Silver olduğu iddia edilirken konum olarak nerede savaşacağımız bilgisi paylaşılmadı.
Adından de anlayacağınız gibi Soğuk Savaş döneminde geçmesi beklenen oyun ABD ve SSCB arasındaki gerilimi tadarken, Vietnam savaşına da konuk olacağız. Yayıncı Activision tarafından resmi bir duyuru gelmezken, oyunun bu yılın ikinci yarısında, Kasım gibi PC, Play Station ve Xbox platformlarına çıkması bekleniyor.
Adından de anlayacağınız gibi Soğuk Savaş döneminde geçmesi beklenen oyun ABD ve SSCB arasındaki gerilimi tadarken, Vietnam savaşına da konuk olacağız. Yayıncı Activision tarafından resmi bir duyuru gelmezken, oyunun bu yılın ikinci yarısında, Kasım gibi PC, Play Station ve Xbox platformlarına çıkması bekleniyor.
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