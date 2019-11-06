Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Call of Duty yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Henüz Activision yeni CoD oyununun ismini açıklamasa da Eurogamer ve Okami serinin yeni halkasının Black Ops Cold War olacağını belirttiler.



Call of Duty Black Ops Cold War geliyor! Vietnam'a gidiyoruz!



Zaten yeni oyunun Black Ops serisinin devamı niteliğinde olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Daha önceden Jason Schreier yeni CoD oyununun Vietnam Savaşı'nı konu edineceğini söylemişti. Nitekim son gelen raporlarla birlikte bu iddialar da doğruluk kazandı.



Hatırlanacağı üzere Black Ops 4' te hikaye modu bulunmuyordu. Dolayısıyla Cold War da ilk 3 Black Ops oyunuyla ilişkili olacaktır. Oyunun geliştiriciliğini ise yine Treyarch üstlenecek.



CoD Black Ops Cold War muhtemelen yılın son çeyreğinde raflardaki yerini alacaktır. Henüz açıklanmamış olsa da yeni CoD oyunu PC, PS4 ve Xbox One'ın yanı sıra PS5 ve Xbox Series X için de gelecektir. Hatta oyunun Haziran ayında gerçekleşecek olan PS5 etkinliğinde tanıtılması da sürpriz olmaz.



Asıl merak edilen detay ise CoDBlackOpsCold War ile gelecek olan online modların Warzone'a nasıl entegre edileceği. Malum Activision Warzone ile devasa bir kitleye ulaştı. Dolayısıyla bu kitleyi serinin yeni oyununda da genişletmek isteyeceklerdir.



Kaynak: Teknoloji Oku



