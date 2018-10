Call of Duty Black Ops 4'te de aynı hüsran!

Call of Duty Black Ops 4 satışa çıktı ama istediği kadar kutulu oyun satamadı. Önceki oyunda iyi bir kutulu oyun satışı yakalayan Black Ops serisinin yeni oyunu o etkiyi gösteremedi.





Battle Royale moduyla birlikte büyük satış beklentileri oluşan Black Ops 4'ün kutulu oyun satışlarının düşük olmasının ana sebepleri ise dijital satışların çokluğu ve bu dönemde satışa çıkan birçok oyun oldu. Her ne kadar battle royale oyunları son dönemde çok popüler olsa bile Black Ops 4 bu oyunların çok daha üstünde bir fiyata sahip. Bu da battle royale kitlesinin oyunu satın almasını oldukça zorluyor.



Oyun çıkışıyla birlikte birçok oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Şu an için üst düzey bir oyuncu sayısına ulaşamasalar bile ilerleyen günlerde çok daha fazla satış yapabilirler.