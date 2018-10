Call of Duty Black Ops 4'e dev güncelleme geliyor!

Treyarch bazı sorunların üstesinden gelebilmek için büyük bir güncelleme yapacakları bilgisini doğruladı.



Squad oyunların internet bağlantısında oluşan problemleri engellemeye çalışan şirket bunun için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Özellikle Xbox One oyuncuları squad oyunlarda büyük internetsel problemler yaşıyorlar.



Aynı zamanda red dot kullanımlarında kırmızı noktanın aniden kaybolması ve ardından tekrardan geri gelmesiyle ilgili probleminde çözümüyle ilgilendiklerini belirtiyorlar.



Nadiren oyunların bir anda bozulmasına sebep olan hatayı da çözmeye çalışıyorlar. Şu an için güncelleme tarihi duyurulmazken boyutunun oldukça büyük olması bekleniyor. Oyunu dijital olarak satın alan oyuncuların 50 GB'tan fazla veri indirdiğini düşünürsek bu güncelleme durumu kullanıcıları memnun etmeyecektir. Oyun beklediğimiz gibi daha tam olarak problemlerini aşabilmiş değil her ne kadar güzel olsa bile.



Daha şimdiden Activision'un en çok satan oyunları arasında bulunan ve ilk gününde en çok satan oyun olmayı başarsa da Call of Duty Black Ops 4'ün problemli kısımlarıyla biraz daha uğraşacağız gibi. Oyunu merak edenler için bu aralar Twitch'te en çok izlenen oyun olduğunu da ekleyelim.