Call of Duty Black Ops 4 zirveye oturdu!

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Call of Duty Black Ops 4 battle royale moduyla birlikte listelerin en üstüne çıkmayı başardı. Şu ana kadar Activision oyunları arasında en çok satış rekorları kıran oyun aynı zamanda genel olarak Twitch'in en çok izlenen oyunu oluyor.



Son dönemde popüler olan battle royale modunu Call of Duty ile birleştiren şirket betada aldığı olumlu yorumlardan sonra oyunun çıkmasıyla birlikte büyük satışlar yapmaya başladı. Özellikle battle royale ile birlikte Twitch'te büyük yükseliş sağlayan yayıncıların da sürekli Call of Duty Black Ops 4 yayını ile birlikte oyunun popülaritesi iyice yükseldi.



Oyun diğer battle royale oyunlarına oranla çok daha pahalı olsa da bu oyuncuları çok fazla etkilemişe benzemiyor. Oyun Twitch'in aktif saatlerinde 300bin kişi ortalamayla izlenirken bu liderliğe sahip olan Fortnite 2 sıra gerileyecek League of Legends'ın da gerisinde kalmış durumunda. Bakalım Call of Duty Black Ops 4 başlangıçta yaptığı bu iyi çıkışı ne kadar sürdürebilecek.