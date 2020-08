Call of Duty, 536 milyon dolar kar etti

Activision son üç aylık gelir raporunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından, bugün 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm satışlarıyla ilgili bir rapor yayınladı. Buna göre, Activision sadece Call of Duty oyunlarından şimdiye kadar oyun içi satın alımlarından 536 Milyon Dolar kâr elde ettiğini duyurdu.



turkmmo.com'un haberine göre; Genel hatlarıyla Activision Blizzard, 30 Haziran'a kadar olan üç ayı geçen yılki dönemle karşılaştırdığında oyun içi harcamalarda 596 milyon dolarlık bir artış gördü. Ve bu artışların neredeyse %90'ı sadece Call of Duty'e ait. Açıklanan raporda, Blizzard, World of Warcraft'tan 19 milyon dolar ve King firması ise Candy Crush oyunu sayesinde ise 41 milyon dolar kâr elde etti.



Rapor, harcamalardaki büyük artışı Ekim 2018'de yayınlanan Call of Duty: Black Ops 4'e kıyasla Ekim 2019'da yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare'e bağlıyor. Ayrıca, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen ücretsiz battle royale oyunu Warzone'u da içeriyor.



Tabi ki bu artışların en büyük nedeni dünya'da devam etmekte olan ve dünya çapında çıktığı günden beri 8 aylık süreçte 20 milyon kişiye bulaşmış olan koronavirüs'tür. Hemen hemen herkesin evde kaldığı bu süreçte online oyunlara olan ilgi ve harcamalar neredeyse %200 arttı.