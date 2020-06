Call of Duty 2020, daha çıkmadan bir ilke imza attı!

2005 yılından bu yana Activision her sene herhangi bir aksaklığa uğramaksızın bir Call of Duty oyununu piyasaya sürmeyi başarıyor. Call of Duty 2020 adı verilen bu yılki oyunun yılın son çeyreğinde çıkacak olmasıyla bu durum pek de farklı olmayacak ve 2020 yılı içerisinde yeni bir Call of Duty oyunu seriye katılmış olacak. Ancak, yeni Call of Duty oyunu daha çıkış yapmadan evvel on senedir seri içinde devam eden bir geleneği bozmuş durumda.



Charlie Intel adındaki bir Twitter kullanıcısı, tam on yıldır Activision'ın bir sonraki Call o Duty oyununu Mayıs ayı sonunda duyurduğu bilgisini paylaştı. Meraklı bir şekilde bir sonraki Call of Duty oyununu bekleyen serinin hayranları ne yazık ki bu sene Mayıs ayında bir duyuru göremedi. Mayıs ayını geride bırakıp önümüzdeki aylara baktığımızda ise umut verici gelişmeler var diyebiliriz. Call of Duty: Modern Warfare'ın elde ettiği soft reboot başarısından sonra aynı formülün Black Ops'da da işe yarayacağı tahmin edilebilir bir gerçek. Bir süredir Warzone oynayan oyuncuların yeni bir tat aramak için yeni Call of Duty oyununa kayabileceği de muhtemel. Ayrıca önümüzde daha 3 ay devam edecek olan bir Summer Game Fest olduğunu da düşünürsek bu ay içinde beklenen duyuruyu görebiliriz.



Ancak ortada dolaşan bazı söylentiler olduğunu da belirtelim. Yapılan bazı sızıntılara göre Call of Duty 2020 4 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Playstation 5 etkinliği sırasında duyurulacak. Activision ve Sony'nın ilişkisi göz önünde alındığında ise bu söylentiler oldukça kuvvetleniyor. Eğer yapılan söylentiler doğruysa Call of Duty 2020 Black Ops Cold War adıyla 4 Haziran tarihinde duyurulacak ve yılın son çeyreğinde bizleri tekrardan Vietnam'a götürecek.



Kaynak: Tekno10