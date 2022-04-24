Çalıştı, attı, Fenerbahçe'nin en skoreri oldu!

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz gelmesine rağmen kimsenin beğenmediği ve burun kıvırdığı Serdar Dursun, üstüne yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen küsmedi, çalıştı ve kazandı.



Ligin ilk maçında köprücük, sezon ortasında da elmacık kemiği kırılan 30 yaşındaki oyuncu, maskeyle de olsa sahaya çıkıp görevini yaptı.



İsmail Kartal dönemindeki 14 maçın 11'inde formasını Berisha ve Valencia'ya kaptırmadı. Rize deplasmanında ilk golün asistini yapan Serdar, ikisi penaltıdan 3 golle takımına büyük katkı verdi.



29 karşılaşmada 13 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin en skoreri oldu. 3 asistle de toplam 16 gole katkı vermiş oldu. Ayrıca bu sezon iki Çaykur Rizespor maçında da hattrick yapma başarısı gösterdi.



