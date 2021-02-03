Çalışmanın karşılığını gördü: Azmin zaferi Ljajic

Bugün Antalya deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan Beşiktaş'ın 11'inde kritik bir değişiklik yaşanacak.



1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan Adem Ljajic, form tutmayı başardı. Ljajic'in bugün ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.



FORMUNUN KARŞILIĞINI ALIYOR



Boşnak asıllı Sırp futbolcunun Bernard Mensah ya da Atiba'dan birisini kesmesi bekleniyor. Ancak Ljajic'in büyük olasılıkla Mensah'ı 11'den keseceği ifade ediliyor.



3 ROTASYON DAHA KAPIDA



Beşiktaş 11'inde 3 değişikliğe daha gidilmesi muhtemel. Montero'nun yerine Welinton'ın, Rıdvan'ın yokluğunda N'Sakala'nın, Ghezzal'ın yerine de N'Koudou'nun oynaması bekleniyor.



