Çalışmanın karşılığını gördü: Azmin zaferi Ljajic

Bugün Antalya deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan Beşiktaş'ın 11'inde kritik bir değişiklik yaşanacak. 1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan Adem Ljajic, form tutmayı başardı. Ljajic'in bugün ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çalışmanın karşılığını gördü: Azmin zaferi Ljajic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 09:31
Bugün Antalya deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan Beşiktaş'ın 11'inde kritik bir değişiklik yaşanacak.

1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan Adem Ljajic, form tutmayı başardı. Ljajic'in bugün ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

FORMUNUN KARŞILIĞINI ALIYOR

Boşnak asıllı Sırp futbolcunun Bernard Mensah ya da Atiba'dan birisini kesmesi bekleniyor. Ancak Ljajic'in büyük olasılıkla Mensah'ı 11'den keseceği ifade ediliyor.

3 ROTASYON DAHA KAPIDA

Beşiktaş 11'inde 3 değişikliğe daha gidilmesi muhtemel. Montero'nun yerine Welinton'ın, Rıdvan'ın yokluğunda N'Sakala'nın, Ghezzal'ın yerine de N'Koudou'nun oynaması bekleniyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için