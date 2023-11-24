Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 15:39

Çalışan emekli ikramiye alacak mı? Son dakika çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Tek seferlik ödeme, belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesaplarına yatırıldı. Ancak çalışan emekliler 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına alınmamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çalışan emekliler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara bu konuda çalışma yapmaları için talimat verdi. Peki; çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Çalışan emekli ikramiye alacak mı? Son dakika çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi?
Abone Ol
5 bin TL ikramiye açıklaması son dakika! Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye, bazı kesimlerin dışında kalan gruplara genişletilmesi talepleriyle birlikte gündeme geldi. Bu ikramiyenin sadece emekli olanlara değil, aynı zamanda çalışan emeklilere de verilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı, ne zaman? İşte yeni Torba Yasa'ya eklenecek olan ikramiye hakkında detaylar... . 

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYE ALACAK MI?

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

MALİYET HESABI YAPILACAK

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı..

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak..

Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek..


Çalışan emeklilerin ikramiyeden yararlanması kararı çıkarsa düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak Torba Yasa teklifi içinde yer alması söz konusu olabilecek..

.

 

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Al Ittihad'dan transfer itirafı: De Bruyne, Salah, İlkay... Dünya Futbolu Al Ittihad'dan transfer itirafı: De Bruyne, Salah, İlkay...
Ateş Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı Galatasaray Ateş Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı
24 Erzincanspor'dan Fair-Play'lık hareket Spor Toto 2. Lig 24 Erzincanspor'dan Fair-Play'lık hareket
Milli ara Galatasaray'a yaradı Galatasaray Milli ara Galatasaray'a yaradı
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş maçı ve transfer yasağı açıklaması! Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş maçı ve transfer yasağı açıklaması!
Çalışan emekli ikramiye alacak mı? Son dakika çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi? Gündem Çalışan emekli ikramiye alacak mı? Son dakika çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi?
Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı! Barcelona Atletico Madrid'den Joao Felix'e açık kapı!
Maurizio Sarri: 'İngiltere'den, İtalya'ya gelmem hataydı' Lazio Maurizio Sarri: "İngiltere'den, İtalya'ya gelmem hataydı"
Mehmet Büyükekşi: 'Adalet terazisinden şaşmadan karar verin' Futbol Mehmet Büyükekşi: "Adalet terazisinden şaşmadan karar verin"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu
2
Fenerbahçe'de Fred'in yerine 3 aday
3
İstanbulspor'da şok ayrılık: önce darp raporu, sonra fesih
4
Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!
5
Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
6
Mourinho: "R. Madrid'e gitmemek deliliktir"
7
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

SON HABERLER

yukarı ok