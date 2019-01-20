Calipari: "Towns'ı kargaşadan Rose kurtardı"

Kentucky Üniversitesi'nin efsanevi basketbol başantrenörü John Calipari, Minnesota Timberwolves'ta kariyerini sürdüren eski oyuncusu Karl-Anthony Towns hakkında açıklamalarda bulundu.
"Towns'ı Butler kargaşasından Derrick Rose çıkardı.
" diyerek ESPN'deki röportajına başlayan Calipari, "Ortam, Towns için oldukça rahatsızdı. O ortamda Towns'a en büyük desteği Derrick Rose verdi. Kültürleri, yetiştikleri çevre, hataları, sevdikleri, sevmedikleri, rekabete bakış açıları. Ayrı dünyaların insanları. Aralarında bir çekişme oldu. Karl, böyle bir çekişmeye girecek bir insan olmadığı için geri çekildi. Hayatta bazen böyle şeyler olur.
" ifadelerini kullandı.
Calipari, "NBA'de her zaman güç mücadeleleri vardır. Bir oyuncu, diğerine kabadayılık edebilir. Jimmy Butler, Karl'a tam olarak bunu yaptı. O noktada Derrick Rose ortaya çıktı ve Karl'a akıl hocalığı yaptı.
" diyerek sözlerini noktaladı.
Minnesota'daki çekişmenin sonucunda Jimmy Butler takaslandı, başkan ve başantrenör Tom Thibodeau gönderildi. Timberwolves organziasyonu, yoluna Towns ile devam etme kararı aldı.