Calipari, "NBA'e geri dönmeye açık" iddialarını yalanladı!

Kentucky Üniversitesi basketbol koçu John Calipari, Kentucky'den ayrılmaya ve 'NBA'ya geri dönmeye açık olduğu' yönündeki haberleri yalanladı.



Calipari'nin NBA'deki koçluk pozisyonlarına bakmaya açık olabileceğine dair söylentiler olsa da, 62 yaşındaki koç, attığı bir tweet'te bu iddiaları yalanlayarak, Kentucky'ye olan bağlılığını yineledi:



"Yılın o zamanı yine geldi! Neden bu söylentiler hep bizim işe alma sürecimizin ortasındayken başlıyor? Bana kalırsa ülkedeki en iyi işe sahibim ve genç oyuncuların kariyerlerine değer katmak adına da elimde harika bir fırsat bulunuyor. Bu konuda düşüncem de asla değişmiş değil. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum! Hadi artık!"



Bu spekülasyon, Yahoo Sports'tan Ben Rohrback ve Vincent Goodwill'in, birden fazla kaynağın Calipari'nin "NBA'ya geri dönmeye açık olacağını" söylediği bir raporun ardından gelmişti.



Calipari, NBA'deki görev süresinde New Jersey Nets koçu olarak üç yıl geçirmiş ve 72-112'lik bir derece tutturarak, sadece bir kez playofflara kalmıştı. 1999'da görevden alınan Calipari, ayrıca kolej liglerine dönmeden önce 2000 yılında Philadelphia 76ers'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.



