Çalımbay'dan Beşiktaş uyarısı; 'Mücadele etmezseniz..'

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Süper Lig'de pazartesi günüsahasında ağırlayacak olanhedef, takım olarak mücadele ve üç puan. Teknik direktör, Beşiktaş'ın gücüne dikkat çekerek, "Türkiye'nin en iyi takımlarının başında geliyor. Mücadele etmezseniz, her şeyi ortaya koymazsanız, bu maçtan iyi bir sonuçla çıkma şansınız yok. Onun için sahada ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Rakibe bireysel önlemler almayacağının altını çizen Çalımbay, "Alanyaspor galibiyetinden sonra sahamızdaki bu maçı kazanmalıyız. Taraftarımızın da desteği ile en iyi sonucu almak istiyoruz" ifadesini kullandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için de, kendisi için de önemli bir maç olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Şenol hocayla böyle bir maçta karşı karşıya gelmek güzel bir şey. Benim Beşiktaş'ta 20 yılım geçti. Başka bir kulüpte oynamadım. Aynısını da Şenol hoca Trabzonspor'da yaşadı. Tabii ki şimdi Güneş orada Beşiktaş'ı, ben burada Trabzonspor'u düşünüyorum. Şenol hocanın memleketi benim de futbol hayatımın geçtiği kulüp. Her açıdan güzel bir maç olacak."Burak Yılmaz'ın kart cezası için de konuşan bordo-mavili teknik adam, "Oynayamayacak olmasının dezavantajı; en golcü oyuncumuz. O oynasaydı çok şey fark edebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Sevindiğimiz olay kartlarını sıfırlıyor. Alanya maçında tüm takım gibi sonradan oyuna giren N'Doye ve Yusuf'un büyük katkıları var. N'Doye güzel grafik çizdi, güzel işler yaptı. Onun yerine oynayan arkadaşların başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu maçta kim oynasa başarılı olur" yorumunu yaptı.Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken iki önemli gelişme yaşandı. Kasığında zorlanma olan Sosa, doktorların olumsuz görüşüne rağmen bu maçta mutlaka oynamak istediğini söyledi. Arjantinli yıldız takımla çalışmaya da katıldı. Gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Yazıcı ise dünkü idmanda yer almadı.Trabzon'a gelen başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri dün yapılan çalışmayı izledi. Usta, teknik direktör Çalımbay ile de bir süre görüştü.