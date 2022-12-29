Çalımbay: 'Bu pozisyon aydınlatılsın!'

Rıza Çalımbay: "Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur. Böyle bir gol iptali yok. Bunu kabul etmiyorum. Rica ediyorum. Bunu bana bir anlatsınlar." pic.twitter.com/6vANW4zNHB



— Sporx (@sporx) December 29, 2022

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıkamalarda bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "İyi mücadele ettik. Sahada da sıkıntı vardı biraz. Zemin, bir hastalıktan dolayı istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir mücadele oldu. Biz hiç mücadeleden kopmadık. İkinci yarıya taktik değişiklikle çıktık, golümüzü bulduk. Gayet iyiydik. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metre pasın gelip gol olması yakışmadı. Bu maçın hakkı beraberlikti." dedi.İptal edilen golleriyle ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "." açıklaması yaptı." diyen deneyimli teknik adam,." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.