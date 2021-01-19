Çalımbay: "10 numara ve kanat istiyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 10 numara pozisyonunda oynayan bir futbolcu olacaklarını söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Çalımbay: '10 numara ve kanat istiyorum'
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19 Ocak 2021 11:52
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Sivas Memleket gazetesinden Murat Polat'ın haberine göre; Kasımpaşa'dan kadrosuna Ahmet Oğuz'a katan kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, ekiplerine 10 numara pozisyonunda oynayacak bir oyuncu takviyesinde bulunacaklarını söyledi.

Bu oyuncu için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyleyen Çalımbay, yönetim kurulundan en kısa sürede bu transferi sonlandırmasını beklediğini ifade etti.

Çalımbay, ayrıca takıma bir kanat oyuncusu olmayıda planladıklarını sözlerine ekledi. 



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