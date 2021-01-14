Kolombiya kulübü America de Cali'nin sahibi Tulio Gomez, Yukatel Denizlisporlu Hugo Rodallega'ya transfer çağrısında bulundu.



Hugo Rodallega'nın 'Bir gün yeniden America'da oynamak istiyorum' sözleri sonrası konuşan Kolombiyalı iş adamı Tulio Gomez, "Hugo Rodallega, uzun süre önce bize gelmek istediğini söylemişti. Yine tekrarladı. Gerçekten gelmek istiyorsa beni tekrar arasın. Ne kadar fedakarlık yapabileceğini göstersin. Türkler'den bonservisini alsın ve America formasını tekrar giysin." açıklamasını yaptı.



Tulio Gomez, takımdan Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Eder Chaux gibi oyuncuların ayrıldığını ve yerlerine gelecek isimlerle şampiyon olacak bir kadro kuracağını duyurdu.



Eşinin isteğiyle 2014 yılında America de Cali'yi satın alan Kolombiyalı Supeinter market zincirlerinin sahibi Tulio Gomez, kulübü tekrar başarılı günlerine döndürdü ve Kolombiya'nın en güçlü kulüplerinden biri haline getirdi.



