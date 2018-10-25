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Çalhanoğlu yok, Milan yıkık!.. Betis kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Betis, deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Çalhanoğlu yok, Milan yıkık!.. Betis kazandı!
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25 Ekim 2018 21:51
Milan - Betis maçında kazanan, 2-1'lık skorla Betis oldu. UEFA Avrupa Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşması, Giuseppe Meazza'da oynandı.

Betis'e galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Sanabria ile 54. dakikada Lo Celso'dan geldi. Milan'ın tek sayısını ise 83. dakikada Cutrone kaydetti. Milan'dan Castillejo, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi

Bu sonucun ardından Betis grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparak zirveye yerleşti. Milan ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Milan ile Betis, İspanya'da karşı karşıya gelecek.



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