İtalya Serie A'da 11. haftada Udinese ile Milan karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 35. dakikasında Higauin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye Romagnoli çıktı ve Milan deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 21'ye yükseltti. Udinese ise 9 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 35. dakikasında Higauin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye Romagnoli çıktı ve Milan deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 21'ye yükseltti. Udinese ise 9 puanda kaldı.
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