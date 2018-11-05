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Çalhanoğlu oynamadı, Milan 90+6'da güldü!

İtalya Serie A'da 11. haftada Milan deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Çalhanoğlu oynamadı, Milan 90+6'da güldü!
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05 Kasım 2018 00:34
İtalya Serie A'da 11. haftada Udinese ile Milan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 35. dakikasında Higauin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde sahneye Romagnoli çıktı ve Milan deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 21'ye yükseltti. Udinese ise 9 puanda kaldı.

 

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