Çalhanoğlu'ndan Galatasaray mesajı; 'Neden olmasın'

Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştireceğini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'ndan sıcak bir mesaj geldi.



TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.



KATAR'DAN DEV BİR TEKLİF VAR



Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi.



Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.



Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.







