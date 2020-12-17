Çalhanoğlu için son söz Milan'da! MANU kapıda...

Milan, 30 Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme imzalatmak istiyor ancak iki taraf anlaşma noktasından çok uzak...



Hakan Çalhanoğlu, maaşının net 3.5 milyon euro seviyesine çıkmasını ve takımın en çok kazananlarından biri olmak istiyor. Milan yönetimi ise bu maaşı vermeye sıcak bakmıyor. Yıllık brüt 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın aynı maaşa çok az bir zam miktarı düşündüğü ve bu noktadan yukarı çıkmadığı belirtildi.



Milan'ın 1 Ocak'a kadar imzayı attırmak istediği ancak anlaşmanın yakın olmadığı, üstelik Manchester United'ın da Türk yıldıza istediği maaşı verme konusunda istekli olmasının görüşmeleri daha da karmaşıklaştırdığı kaydedildi.



Manchester United'ın bu ilgisine rağmen Çalhanoğlu'nun gönlünün Milan'da kalmaktan yana olduğu ve kararın İtalyan kulübü tarafından verileceğinin altı çizildi.



2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro karşılığı transfer olan 26 yaşındaki Milli yıldız, bu sezon forma giydiği 18 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı.



