Çalhanoğlu için Atletico Madrid devrede

İspanya La Liga'da şampiyon olan Atletico Madrid, transfer harekatına başladı.



İtalya Ligi takımlarından Udinese'den Rodrigo de Paul'u kadrosuna katmak isteyen Atletico, alternatiflerini de hazırladı.



İtalyan basınının haberine göre; Atletico Madrid, Rodrigo de Paul transferi olumsuz sonuçlanırsa Milan ile sözleşmesi biten ve kulübüyle görüşmelerine devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyecek.



Bu sezon Milan ile 43 resmi maça çıkan Çalhanoğlu, 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.



