Çalhanoğlu için 1,5 milyon euroluk fark

Milan'da geleceği merak edilen Hakan Çalhanoğlu için sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

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Çalhanoğlu için 1,5 milyon euroluk fark
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01 Ocak 2021 19:28
Yeni yılın ilk günüyle birlikte transferle ilgili gelişmeler artmaya başladı. Milan'da sözleşmesinin sonuna neredeyse 6 ay kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yapılıyor.

Milan'da Hakan'ın yanı sıra sözleşmeleri sona erecek olan Donnarumma ve Ibrahimovic için de görüşmeler sürüyor.

HAKAN'DA 1.5 MİLYONLUK FARK

26 yaşındaki oyuncu Kırmızı-Siyahlılar'dan 5 milyon avro ücret talep ediyor. Milan tarafı ise 3.5 milyon avronun üzerine çıkmamakta ısrar ediyor.

A Milli oyuncu takımında son sözleşmesine göre yıllık 2 milyon avro net ücret kazanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'dan birçok takım 5 milyon avroluk maaşı ödemeye hazır durumda.

Milan'da 3 oyuncunun geleceğinin yakında belli olması bekleniyor. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek olan bir diğer isim Mateo Mussachio ile yeni görüşme yapılmayacak ve en geç Haziran'da ayrılık gerçekleşecek.



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