Bu sezon ilk kez bir İstanbul takımını mağlup eden Fırtına, taraftarını güldürdü. Trabzonspor'da Nwakaeme'nin iyi oynamadığı, Ekuban'ın ise sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda oyunun ne kadar etkisiz olduğu Karagümrük mücadelesinde bir kez daha ortaya çıktı.



Deplasmanda ezici bir oyun ortaya koyamasa da bu iki oyuncusunun hücum organizasyonlarını şekillendirmesi ile daha çok pozisyona giren Trabzonspor'da stoper Hugo'nun yokluğu ise bu maç özelinde hissedilmedi. İkinci yarının başlangıcından 75. dakikaya kadar gol için bastıran Karagümrük'ü uzaklaştırmada sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu anlarda rakibinin attığı beraberlik golüne de engel olamadı.



Yenilen golün ardından kısmen toparlanan Trabzonspor, insanüstü bir gayret sarf eden Ekuban'la öne geçmeyi başardı. 90 dakika sonunda istediğini almayı başaran Trabzon, takviyelerle daha iyi bir noktaya geleceğinin sinyallerini de verdi.



TEK BOŞU KASIMPAŞA



Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban, İstanbul takımlarına karşı performansıyla alkış topluyor. F.Bahçe'ye 6 maçta 1 gol, 4 asist kaydeden Ganalı, G.Saray'a 4 karşılaşmada 1 gol, Başakşehir'e 2 mücadelede 1 gol, Beşiktaş'a 4 maçta 1 asist, Karagümrük'e 1 maçta 1 gol attı. Bir tek Kasımpaşa'ya atamadı.



'ENERJİMİN KAYNAĞI TAKIM ARKADAŞLARIM'



Trabzonspor'da dün galibiyetin mimarı olan, performansıyla takdir toplayan Caleb Ekuban, "Şükürler olsun ki gol attım. Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Gol sevincim sadece takım arkadaşlarımı eğlendirebilmek için yaptığım bir hareketti. Enerjimin nedeni takım arkadaşlarım. Topu kaybettiğimde arkadaşlarım benim için mücadele ediyor" diye konuştu.



