Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olan Caleb Ekuban, Antalyaspor karşısında penaltı kaçırmıştı.



Haber61'de yer alan habere göre; Ganalı oyuncu mücadelesiyle alkış toplamış ve maç sonunda da Abdullah Avcı'nın desteğini almıştı.



26 yaşındaki futbolcunun, Konya sınavı öncesinde çok hırslı olduğu ve Yeşil-Beyazlılar karşısında mutlaka takımına katkı sağlayarak kendisini affettirmek istediği öğrenildi.



