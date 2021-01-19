Caleb Ekuban'ın gözü Konya'da

Antalyaspor karşısında penaltı kaçıran Ekuban Konya maçında kendini affettirmek istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Caleb Ekuban'ın gözü Konya'da
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19 Ocak 2021 11:49
Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olan Caleb Ekuban, Antalyaspor karşısında penaltı kaçırmıştı.

Haber61'de yer alan habere göre;  Ganalı oyuncu mücadelesiyle alkış toplamış ve maç sonunda da Abdullah Avcı'nın desteğini almıştı.

26 yaşındaki futbolcunun, Konya sınavı öncesinde çok hırslı olduğu ve Yeşil-Beyazlılar karşısında mutlaka takımına katkı sağlayarak kendisini affettirmek istediği öğrenildi.



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