Caleb Ekuban'a İtalya'dan talip var

Trabzonspor 'un Ganalı yıldızı Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.



Bordo mavili yönetimin ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



23 maçta 7 gol attı



2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bu sezon toplam 23 maçta 7 gole imza attı.



