Caleb Ekuban'a İtalya'dan talip var

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban'a Seria A'dan talip çıktı. 26 yaşındaki futbolcu için Torino'nun 3 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. İki takım arasında pazarlıklar sürüyor.

Haber; Fanatik
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Caleb Ekuban'a İtalya'dan talip var
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14 Mart 2021 14:33
Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Trabzonspor
Trabzonspor 'un Ganalı yıldızı Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

Bordo mavili yönetimin ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

23 maçta 7 gol attı

2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bu sezon toplam 23 maçta 7 gole imza attı.



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