Caleb Ekuban yelkenleri suya indirdi

Önce sakatlık sonra da vergi problemleri sebebiyle gelişini sürekli uzatan Caleb Ekuban, Genoa ile anlaşamayınca dönmeye karar verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Caleb Ekuban yelkenleri suya indirdi
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19 Temmuz 2021 10:54
Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi şimdilik sona ermiş gibi görünüyor.

İlk önce sakatlığını bahane ederek tatilden dönmeyen, arkasından da aynı zamanda İtalyan vatandaşı olduğu için vergi problemi yaşadığını söyleyerek ek süre isteyen Ekuban, Genoa'ya transferi için uzun süredir görüşme hâlindeydi.

Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan Ganalı oyuncu, Genoa'ya transferi konusunda umduğunu bulamadı.

Oyuncu satarsak belki alırız

İtalyan ekibi "En az 3,5 milyon avro isteriz" diyen bordo mavililere sunduğu 2 milyon avroluk bonservis ücretini kabul ettiremedi.

Fiyat yükseltmeye de yanaşmayan İtalyanlar, Ekuban'a "Seni transfer edebilmemiz için oyuncu satmamız gerekiyor" deyince Ganalı oyuncu Trabzonsporlu yöneticileri arayarak "Kampa geliyorum" dedi.

Abdullah Avcı, "18'ine kadar gelmezse duruma bakarız" demişti. 


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