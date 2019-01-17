Caleb Ekuban: 'Leeds taraftarları beni geri istiyor!'

forvet oyuncusua oynanan ve 2-1 kazanılanmaçının ardından konuştu.Dün gece en iyi isimlerinden biri olan ve ilk golü atann, "Futbolda oynadıkça özgüveniniz gelişiyor. Ben de daha fazla süre aldıkça daha fazla kendimi göstermeye çalışacağım. Kendi adıma da gelişebilmek için elimden geleni yapacağım.Bir gün göklerdeyken bir gün yerlerde olabiliyorsunuz ve yerden yere vurulabiliyorsunuz. Geçen yıl çok kötü sakatlıklar geçirmiştim. Bu yıl daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.