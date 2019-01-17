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Caleb Ekuban: "Leeds taraftarları beni geri istiyor!"

Trabzonspor'un İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Balıkesir Baltok maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sabah
Caleb Ekuban: 'Leeds taraftarları beni geri istiyor!'
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17 Ocak 2019 08:24
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Balıkesir Baltok maçının ardından konuştu.

Dün gece en iyi isimlerinden biri olan ve ilk golü atan Ekuban, "Futbolda oynadıkça özgüveniniz gelişiyor. Ben de daha fazla süre aldıkça daha fazla kendimi göstermeye çalışacağım. Kendi adıma da gelişebilmek için elimden geleni yapacağım. Leeds United taraftarları beni çok eleştirmişti, şimdi geri istiyorlar. Futbol böyle bir şey ne yazık ki! Bir gün göklerdeyken bir gün yerlerde olabiliyorsunuz ve yerden yere vurulabiliyorsunuz. Geçen yıl çok kötü sakatlıklar geçirmiştim. Bu yıl daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

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