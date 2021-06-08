Caleb Ekuban için menajeri arayışta

Sampdoria ve Fiorentina'dan teklif getireceğini belirten menajerin henüz bu takımlardan resmi yetki belgesi almadığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Caleb Ekuban için menajeri arayışta
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08 Haziran 2021 11:45
Geleceği belirsizliğini koruyan Caleb Ekuban için menajerinin özellikle İtalya ve Fransa'da çeşitli kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Daha önce kulüp yetkililerine Sampdoria ve Fiorentina'dan teklif getireceğini belirten menajerin henüz bu takımlardan resmi yetki belgesi almadığı öğrenildi.

28 Haziran'da başlayacak kamp çalışmaları kendisine tebliğ edilen Ganalı hücumcunun bu tarihe kadar takım bulamaması durumunda gelecek sezon da Trabzonspor ile yola devam etmesi bekleniyor.

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