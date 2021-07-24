Caleb Ekuban, Genoa yolcusu!

Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.



Bordo-Mavili takıma geldiği günden beri oynadığı futbolla derin bir iz bırakan Ganalı golcünün İtalyan Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşması artık an meselesi oldu



İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Genoa, Caleb Ekuban'ın transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Oyuncuyu 2025 yılına kadar kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisinin Bordo-Mavili ekibe 2.2 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı bildirildi



