Caleb Ekuban, Genoa yolcusu!

Yeni sezon öncesinde transferlerini bir bir açıklayan Trabzonspor'da ayrılacak isimler de belli oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Caleb Ekuban, Genoa yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 12:22
Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

Bordo-Mavili takıma geldiği günden beri oynadığı futbolla derin bir iz bırakan Ganalı golcünün İtalyan Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşması artık an meselesi oldu

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Genoa, Caleb Ekuban'ın transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Oyuncuyu 2025 yılına kadar kadrosuna katmak isteyen İtalyan temsilcisinin Bordo-Mavili ekibe 2.2 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı bildirildi


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.