Caleb Ekuban Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi

Fenerbahçe maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Caleb Ekuban, dün akşam Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçta da yıldız gibi parladı.



26 yaşındaki Ganalı yıldız, 87 dakika süre aldığı dev mücadelede takımına 2 asistlik katkı sağladı. Alexander Sörloth'un ilk ve ikinci yarıda attığı gollerin pasını veren isim olan Ekuban, Norveçli yıldızla beraber yakaladığı müthiş uyumla alkış topladı.



Başarılı oyuncu, bu sezon Trabzonspor'da 27 maçta 9 gol ve 7 asiste ulaştı.



