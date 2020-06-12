Caleb Ekuban: 'Dışarıda olanları sahada unutuyoruz'

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.



Çok etkilenmediklerini kaydeden Ekuban, "Şu anda devam eden süreç hakkında sahaya çıktığınızda düşünmüyorsunuz. En kötüsü geride kaldı, dünyanın dönmeye devam edebilmesi için normale dönmeye ihtiyacınız var. Biz de dışarıda olanları sahaya çıkınca çok düşünmüyoruz. açıkçası." dedi.



