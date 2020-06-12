Caleb Ekuban: "Dışarıda olanları sahada unutuyoruz"

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Caleb Ekuban, Göztepe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Caleb Ekuban: 'Dışarıda olanları sahada unutuyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2020 23:40
Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok etkilenmediklerini kaydeden Ekuban, "Şu anda devam eden süreç hakkında sahaya çıktığınızda düşünmüyorsunuz. En kötüsü geride kaldı, dünyanın dönmeye devam edebilmesi için normale dönmeye ihtiyacınız var. Biz de dışarıda olanları sahaya çıkınca çok düşünmüyoruz. açıkçası." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için