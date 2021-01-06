Caleb Ekuban: 'Daha da fazla atabilirdim!'

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri ve ağları sarstığı maçın ardından konuştu.



Göztepe'ye karşı gol atmaktan fazlasını da yapabileceğini söyleyen Ekuban, "Daha iyi oynadığım maçlar da vardı, bugün 1 gol attım, daha fazlasını da atabilirdim. Önemli olan kazanmaktı. Bizim tek amacımız her maç daha iyiye gitmek ve fırsatları golle sonuçlandırmak." dedi.



Takım kimyasının iyiye gittiğini belirten Ganalı futbolcu, "Takım arkadaşlarınızı tanımak, onları hissetmek önemli. Takım kimyamız her maç iyiye gidiyor. Onları tanıdığınızda nerede olmanız gerektiğini biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.



