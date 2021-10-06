Caleb Ekuban bin pişman

Bordo-Mavili kulübün 'kal' ısrarlarına karşın adeta İtalya'ya kaçar gibi giden Caleb Ekuban bin pişman.Ganalı oyuncu transfer olduğu Genoa takımında istediğini bulamadı.Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Genoa formasıyla 5 maça çıkan Ekuban, gol ve asist üretemezken Çizme medyası da 27 yaşındaki oyuncuyu kötü performansı nedeniyle eleştirdi.Trabzonspor'da 103 maça çıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı.