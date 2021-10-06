Caleb Ekuban bin pişman

Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da istediğini bulamadı.

, Fotoğraf; EPA
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Caleb Ekuban bin pişman
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06 Ekim 2021 13:30
Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Trabzonspor
Bordo-Mavili kulübün 'kal' ısrarlarına karşın adeta İtalya'ya kaçar gibi giden Caleb Ekuban bin pişman.

Ganalı oyuncu transfer olduğu Genoa takımında istediğini bulamadı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Genoa formasıyla 5 maça çıkan Ekuban, gol ve asist üretemezken Çizme medyası da 27 yaşındaki oyuncuyu kötü performansı nedeniyle eleştirdi.

Trabzonspor'da 103 maça çıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı. 

 

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