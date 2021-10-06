Bordo-Mavili kulübün 'kal' ısrarlarına karşın adeta İtalya'ya kaçar gibi giden Caleb Ekuban bin pişman.
Ganalı oyuncu transfer olduğu Genoa takımında istediğini bulamadı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Genoa formasıyla 5 maça çıkan Ekuban, gol ve asist üretemezken Çizme medyası da 27 yaşındaki oyuncuyu kötü performansı nedeniyle eleştirdi.
Trabzonspor'da 103 maça çıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı.
Ganalı oyuncu transfer olduğu Genoa takımında istediğini bulamadı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Genoa formasıyla 5 maça çıkan Ekuban, gol ve asist üretemezken Çizme medyası da 27 yaşındaki oyuncuyu kötü performansı nedeniyle eleştirdi.
Trabzonspor'da 103 maça çıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı.