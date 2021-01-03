Caleb Ekuban: 'Arkadaşlarımı eğlendirmek istedim'

Trabzonspor'un Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Caleb Ekuban, karşılaşma sonrasında konuştu. Attığı gol ve sonrasındaki sevinci için konuşan Ekuban, "Bugün sahaya çıktığımda duygularımı sahaya yansıtmak istedim. Galibiyeti getiren golü attığım için çok sevinçliyim. Gol sevincim, takım arkadaşlarımı eğlendirmek için yaptığım bir hareketti. Enerjinin kaynağı takım arkadaşlarım. Ben top kaybettiğimde onlar mücadele ediyor. Ben de onları eğlendirmek istedim." ifadelerini kullandı.



