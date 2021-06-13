Caleb Ekuban'a teklif yolda

3 sezonluk Trabzonspor kariyerini bu yaz noktalamaya hazırlanan Ekuban, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Caleb Ekuban'a teklif yolda
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13 Haziran 2021 12:12
Sevgilisiyle İtalya'da tatilde olan Ganalı yıldız için şu ana kadar 3 kulüp devreye girdi. Bu ekipler; Fiorentina, Sampdoria ve Genoa...

Bordo-Mavililer'e henüz resmi teklif gelmezken, menajerler aracılığıyla kulübün beklentisi soruldu. İlk etapta fiyatı 6 milyon Euro seviyelerinde tutan Fırtına, en kötü ihtimalle 4-5 milyon Euro arası bir rakama Ekuban'ı satmayı planlıyor.

Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin resmiyet kazanması beklenirken, Ekuban önce kulübünün ikna edilmesini istiyor.

1 milyon Euro'ya alınmıştı

Kiralık geçirdiği ilk yılın ardından bonservisi 1 milyon Euro karşılığında Leeds United'dan alınan Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla 3 senede toplam 103 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 77'sine ilk 11'de başlayan Ekuban, 29 kez rakip fileleri havalandırdı. 


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