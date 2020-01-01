Caldwell-Pope'un Lakers'ta kalması, "kaçınılmaz sonuç"

Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope'un, Lakers ile yeniden anlaşma imzalamasının, "kaçınılmaz sonuç" olduğu iddia edildi.



KCP'nin bu ölü sezonda, 8.5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek, serbest bir oyuncu olacağı bildirilmişti.



Veteran oyuncunun başka bir takımla imza atmaya "açık" olduğu belirtilmiş olsa da, konuyla ilgili bir güncelleme, 2020-21 sezonunda kendisinin Lakers'ta kalacağını gösteriyor gibi görünüyor.



ESPN'den Zach Lowe, Caldwell-Pope'un Lakers ile yeniden sözleşme imzalamasının "kaçınılmaz bir sonuç" olduğunu belirtti.



Geçtiğimiz sezon 9.3 sayı ortalamasına sahip olan Caldwell-Pope'un serbest oyuncu döneminde birçok takımdan ilgi görmesi bekleniyor.



