Caldwell-Pope: "Lakers takası umurumda değil"

Washington Wizards guardı Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers tarafından takas edilmiş olmasının "onun için önemli olmadığını" söyledi.



Geçtiğimiz yaz dört senesini geçirdiği Lakers tarafından Wizards'a takas edilen Caldwell-Pope, bu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Ben olduğum yerde mutluyum. Takasla ilgili olanlar hakkında pek üzgün değildim. Brad (Beal) benim için harika bir arkadaş. Beraber oynama hakkında zaten konuşmuştuk. Yani benim için önemli değildi. Zaten bir şampiyonluk kazanmıştım. Artık önüme bakma zamanı."



Bu sezon Caldwell-Pope, Washington formasıyla maç başına 9.6 sayı, 3.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynuyor ve takım ise Doğu Konferansı'nda 11-5'lik rekorla üçüncü sırada yer alıyor.



