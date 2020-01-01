Caldwell-Pope: "En büyük hedef biziz, bu kimyamızı daha iyi kılacak"

Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope, bu sezon Lakers için olan şampiyonluk beklentileri hakkında konuştu.



Caldwell-Pope muhabirlere verdiği demeçte, Lakers'ın şampiyonluğu kazanmak ve tekrarlamak için açık favori olarak görülmesinin iyi bir şey olduğunu söyledi:



"Favori görülmenin, bizi zihinsel olarak buna kilitleyeceğini düşünüyorum. Şu anda en büyük hedef biziz. Herkes bizi alt etmeye çalışıyor ve bunun, bizi birbirimize daha da yaklaştıracağını ve kimyamızı geçen yıl olduğundan daha güçlü kılacağını hissediyorum."



Lakers, bu ölü sezonda Caldwell-Pope'u (üç yıl, 39 milyon dolar) kadroda tutmuş ve serbest oyuncu döneminde Marc Gasol, Dennis Schröder, Montrezl Harrell ve Wesley Matthews ile anlaşarak, etkileyici hamleler yapmıştı. Sonuç olarak, şampiyonluğu tekrarlamak için favorilerden biri olmayı sürdürmüştü.



