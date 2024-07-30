Orlando Magic guardı Kentavious Caldwell-Pope, eski takımı Los Angeles Lakers'ın 2020'deki Bubble'da kazandığı şampiyonluğun "şimdiye kadarki en zor şampiyonluklardan biri" olduğunu iddia etti.



The Draymond Green Show'da konuşan Caldwell-Pope, Lakers'ın Bubble şampiyonluğunun diğerlerine göre daha "değersiz" olduğu fikrine karşı çıktı:



"Yok yere çamur atıyorlar işte. Kazanılması en zor şampiyonluklardan biriydi. Basketbol oynayıp oynamayacağınızı bile bilmiyordunuz. Normal sezonda nasıl oynadığımızı biliyorduk ve sezonun bubble'da tekrar başlayacağını öğrendiğimizde, çok heyecanlanmıştık. Sonra sezon bubble'da tekrar durmuştu. Bu tür şeyler insanları bıktırmıştı, 'Eve gidelim artık. Yemişim basketbolu.' gibilerinden.



Bana göre tüm bu kapanmalar ve yeniden başlamalar falan nedeniyle en zor şampiyonluktu. Böyle şeyler birçok insanın aklıyla oynayabilir ve bıkkınlık getirebilir."



Caldwell-Pope, 2020 playofflarında oynadığı 21 maçta ortalama 10,7 sayı, 2,1 ribaund ve 1,3 asist kaydetmişti.





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