Çakallarla Dans nerede çekildi, oyuncuları, konusu

Çakallarla Dans, son dönem Türkiye Sinemasında hatırı sayılır oranda artmaya başlayan komedi-suç filmlerine iyi bir örnek olarak öne çıkan yapımlardan.Çakallarla Dans filmi İstanbul'da çekildi.Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figuranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise; çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)Timur Acar (Köfte Necmi)Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)Tuba Ünsal (Sinem)Kemal Uçar (Yücel)Erdal Tosun (Bestami Muço)Cengiz Küçükayvaz (Adnan)Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)Didem Balçın (Fatma)"2 Süper Film Birden" filmi ile sinemaya başlayan genç yönetmen Murat Şeker'in son filmi "Çakallarla Dans" bu hafta gösterime giriyor. 70'lerin mahalle komedileri ile kimin eli kimin cebinde bir suç öyküsü harmanı olan film, dur durak bilmeyen bir tempoyla devam ederken, ilk dakikadan itibaren sürekli yükselen doz aşımı bir mizahla yüklenmiş.Murat Şeker, Çağan Irmak'la birlikte, Yeşilçam disiplinin ve anlayışının yeni kuşak temsilcilerinden biri... Filmlerinin yapımcılığını da üstlenen ve finans desteği almayan yönetmen halkın nabzını tutmayı başarmış ve gişenin sırrını çözmüş gibi duruyor. Malatya uluslararası film festivalinde seyirci ile birlikte izlediğim film, eleştirmenler tarafından önemsenmese bile salonda bulunan izleyiciler tarafından çok beğenildi ve festivalde "halk jürisi" ödülünü aldı. Murat Şeker'in pencereden dışarı dakikalarca bakan depresif karakterlerin, kendilerinden...Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan - Hikmet, Necmi ve Servet'in arkadaşıdır. Necla'nın karısıdır.İlker Ayrık - Muhasebeci Servet - Gökhan, Hikmet ve Necmi'nın arkadaşıdır. Fatma'nın kocasıdır.Timur Acar - Köfte Necmi - Gökhan, Hikmet ve Servet'in arkadaşıdır. Uyuşturucu bağımlısıdır.Murat Akkoyunlu - Del Piyero Hikmet - Gökhan, Necmi ve Servet'in arkadaşıdır.Tuba Ünsal - Sinem - Polistir.Kemal Uçar - Yücel - Polistir.Erdal Tosun - Bestami Muço - Dolandırıcı bir hocadır.Cengiz Küçükayvaz - Adnan - Servet'in patronudur.Sümer Tilmaç - Bahattin Ağa - Mafya babasıdır.Didem Balçın - Fatma - Servet'in karısıdır.Sevinç Kıranlı - Necla - Gökhan'ın karısıdır.Sera Tokdemir - - Gökhan'ın sevgilisidir.Bülent Çolak - Metin - Dolandırıcıdır.Ceyhun Yılmaz - Adem - Gökhan, Hikmet, Necmi ve Servet'in arkadaşıdır.Hakan Bilgin - Hüseyin - Berberdir.Bülent Serttaş - Deli Recep - Mafya babasıdır.