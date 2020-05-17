Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alacaktır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir "Harita" ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar. Gerçekten gömü var mıdır? Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır? Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür? Ve olaylar gelişir…Şevket Çoruh – Kayınço Gökhanİlker Ayrık – Muhasebeci ServetTimur Acar – Köfte NecmiMurat Akkoyunlu – Del Piero HikmetDidem Balçın – FatmaHakan Bilgin – Hüseyin AbiDerya Şensoy – MihribanHande Katipoğlu – Tavşan ZeynepTim Seyfi – Üvey Oğul ŞerafettinCeyhun Yılmaz – Adem Ağabey