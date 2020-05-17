Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Çakallarla Dans 4 filmi için geri sayım başladı. Filmin önceki serilerinde de kahramanlar aksiyon ve heyecan alarak çeşitli maceralara katılmışlardı. Bu kez ise bir definenin ve zengin olma hayallerinin peşine düşüyorlar. Murat Şeker yönetmenliğinde yapılan 2016 yapımı filmin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Peki Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir? Çakallarla Dans 4 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

17 Mayıs 2020 17:19
Çakallarla Dans 4 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu, konusu
ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS KONUSU

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir "Harita" ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar. Gerçekten gömü var mıdır? Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır? Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür? Ve olaylar gelişir…

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCU KADROSU
Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan
İlker Ayrık – Muhasebeci Servet
Timur Acar – Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet
Didem Balçın – Fatma
Hakan Bilgin – Hüseyin Abi
Derya Şensoy – Mihriban
Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep
Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey

ÇAKALLARLA DANS 4 FRAGMANI İZLE

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