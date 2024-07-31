Cajuste'den Türkiye kararı!

Napoli'den ayrılması beklenen ve Galatasaray'la adı geçen Jens Cajuste, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cajuste'den Türkiye kararı!
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31 Temmuz 2024 11:02
Napoli'den ayrılması beklenen Jens Cajuste, transfer için kararını verdi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İsveçli orta saha oyuncusunun transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor. Cajuste için Galatasaray ihtimali de gündeme gelirken, 24 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye transfere sıcak bakmıyor. Cajuste'nin Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.



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