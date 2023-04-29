Caicedo: "Kupa rövanş olacak"

Sivasspor forması giyen Jordy Caicedo, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caicedo: 'Kupa rövanş olacak'
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29 Nisan 2023 22:07
Sivasspor'un hücum oyuncularından Jordy Caicedo, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.

Karşılaşmada takımının tek golünü atan Caicedo, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Bu maç çok zor olacaktı, biliyorduk. Daha iyisini yapabilirdik. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçı bir rövanş olacak. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz."

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