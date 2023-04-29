Caicedo: 'Kupa rövanş olacak'

Sivasspor'un hücum oyuncularından Jordy Caicedo, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.
Karşılaşmada takımının tek golünü atan Caicedo, maçın ardından şu sözleri kullandı;
"Bu maç çok zor olacaktı, biliyorduk. Daha iyisini yapabilirdik. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçı bir rövanş olacak. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz."
Karşılaşmada takımının tek golünü atan Caicedo, maçın ardından şu sözleri kullandı;
"Bu maç çok zor olacaktı, biliyorduk. Daha iyisini yapabilirdik. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçı bir rövanş olacak. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz."
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