Caicedo: 'Kupa rövanş olacak'

Sivasspor'un hücum oyuncularından Jordy Caicedo, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.



Karşılaşmada takımının tek golünü atan Caicedo, maçın ardından şu sözleri kullandı;



"Bu maç çok zor olacaktı, biliyorduk. Daha iyisini yapabilirdik. Önümüzde kupa maçı var. Kupa maçı bir rövanş olacak. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz."





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