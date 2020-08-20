Caiçara'nın transfer rotası Premier Lig

Başakşehir'de Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor

Caiçara'nın transfer rotası Premier Lig
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20 Ağustos 2020 10:10
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Turuncu-Lacivertliler'de 2 sezondur takımın formasını giyen başarılı sağ bek Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. Özellikle West Ham, Brezilyalı savunmacıyı çok ciddi istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Caiçara için Başakşehir 3 milyon Pound bonservis talep ediyor. Caiçara da gelen teklife son derece sıcak bakıyor. Kulüplerin bu hafta son bir görüşme daha yaparak transferi netleştirmesi bekleniyor.



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